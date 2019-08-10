رئيس بعثة الحج السياحي: تم تصعيد جميع الحالات الموجودة في المستشفيات على عرفات

•تنسيق كامل مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج





قال مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي، إن هناك تنسيقا كاملا بين بعثة الحج السياحي والبعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أنه يتم الكشف على الحاج في حالة الشكوى من أي أعراض، حيث يتم استدعاء الطبيب، وسيارة الإسعاف في حالة احتياج الحالة الذهاب إلى المستشفى، مشيدًا بتوفير المملكة السعودية كل الإمكانيات للحجاج من كل الدول.

وتابع: «جميع الأدوية متوفرة، ولا يوجد نقص في الأدوية الناقص، وتعودنا على ذلك من الممكلة دائمًا، والتوفير مش للمصريين لكافة الحجاج على عرفات، ونتواصل مع البعثة الصحية، وتم تصعيد جميع الحالات الموجودة في المستشفيات على عرفات، والمصريين بخير وكلهم على عرفات الآن حتى لا يفوت أحدهم ركن من أركان الحج».

وأكد على مباشرة أعضاء اللجنة العليا المخيمات لمراقبة تطبيق الشركات الخدمات للحجيج، من حيث الفرش والحمامات والخدمات المتفق عليها في العقود، فضلًا عن تجهيز الكراسي المتحركة لنقل الحجاج غير القادرين على الحركة في الخيام، لافتًا إلى شكوى حوالي 300 حاج مصري من عدم وجود وسيلة للانتقال؛ نتيجة لأنهم خارج نطاق الحصة وذهبوا للمملكة بتأشيرات فرادي ومباشرة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المهندس عباس القطان رئيس المؤسسة المصرية وتم توفير حافلات لتصعيدهم على عرفات، معقبًا: «تم حل الأزمة على الفور هما حجاج مصريين وفي النهاية، تم تصعيدهم على عرفات، وإبلاغ وزارة السياحة لمتابعة الموقف».