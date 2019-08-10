رجل يطعن 4 أشخاص من بينهم شرطي بمستشفى في اليابان

أعلنت الشرطة اليابانية أن رجلًا طعن بسكين ثلاثة أفراد من طاقم التمريض بالإضافة إلى شرطي في مستشفى غربي اليابان، في أحدث واقعة طعن في البلاد.

وذكرت الشرطة -حسبما أوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم السبت- أن أعضاء هيئة التمريض تعرضوا للطعن في الصدر والبطن، وأُصِيب الشرطي أيضًا في ذراعه اليسرى، ولكن جروحهم غير خطيرة.

وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت رجلًا -يبلغ عمره 45 عامًا- طعن أحد أفراد هيئة التمريض ولاذ بالفرار، فيما أُصِيب الشخصان الآخران والشرطي أثناء محاولتهم اعتقال الجاني.

يُذكر أنه في مايو الماضي، طعن رجل بسكين مجموعة من التلميذات عند إحدى محطات الحافلات، ما أدى إلى مقتل تلميذة، وإصابة 16 تلميذة أخرى، في حادث أصاب اليابان بصدمة.