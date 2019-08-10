مصرع 50 شخصا على الأقل جراء انفجار خزان للوقود في تنزانيا

الأكثر قراءة
القيادي الإخواني المتهم في تفجير معهد الأورام.. محكوم عليه بالإعدام في «اغتيال النائب العام»
6 أرقام في ليلة توهج صلاح مع ليفربول بالمباراة الافتتاحية للبريميرليج
استخدام خميرة فرعونية عمرها 5000 عام لإنتاج خبز أفضل من المعروف حاليا
الداخلية ترصد لحظة توديع الإرهابي أسرته وانتقاله بالسيارة المفخخة إلى محيط معهد الأورام
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت وسائل إعلام محلية في تنزانيا، اليوم السبت، بمصرع 50 شخصًا على الأقل، جراء انفجار خزان للوقود على بُعد 200 كيلومتر غربي العاصمة دار السلام.
ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية في نبأ عاجل، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.