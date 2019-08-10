مصرع 50 شخصا على الأقل جراء انفجار خزان للوقود في تنزانيا

أفادت وسائل إعلام محلية في تنزانيا، اليوم السبت، بمصرع 50 شخصًا على الأقل، جراء انفجار خزان للوقود على بُعد 200 كيلومتر غربي العاصمة دار السلام.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية في نبأ عاجل، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.