السيتي يرد على ليفربول ويسحق وست هام بخماسية في افتتاحية البريميرليج

استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على مضيفه ويستهام 5 / صفر اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري.

وافتتح جابرييل جيسوس التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 25، وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 75 ثم سجل سيرخيو أجويرو ألهدف الرابع في الدقيقة 86 من ركلة جزاء قبل أن يسجل سترلينج الهدف الخامس لمانشستر سيتي والثالث له (هاتريك) في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وشهدت هذه المباراة أول استخدام لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) حيث ألغى الحكم هدفا لجابرييل جيسوس في الدقيقة 53.

كما قام الحكم بإعادة لعب ركلة الجزاء التي سجل منها اجويرو الهدف الرابع، حيث كان أجويرو سددها أول مرة لكن الحارس تصدى لها قبل أن يعيد الحكم لعبها مرة أخرى بسبب تقدم الحارس.

وحصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق ويستهام بلا نقاط.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري في الموسم الماضي بعدما حصد 98 نقطة بفارق نقطة امام ليفربول ملاحقه المباشر.

واستهل مانشستر سيتي موسمه بالتتويج بلقب بطولة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي عقب فوزه 5 / 4 بركلات الترجيح على ليفربول يوم الأحد الماضي بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.