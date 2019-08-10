ظهور سمكة غريبة تُنذر بقدوم كوارث في روسيا

تفاجأ سكان إقليم بريموريه في أقصى شرق روسيا مؤخرًا بظهور نوع نادر من أسماك "ملك الرنجة" التي تصفها الأساطير الروسية بأنها تنذر بقدوم الكوارث الطبيعية كالتسونامي والأعاصير.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أن بعض المصطافين وسكان خليج "نازيموف" في إقليم بريموريه الروسي فوجئوا في الـ 5 من أغسطس الجاري بظهور أسماك كبيرة وطويلة غريبة الشكل عند شواطئ الخليج.

ويقول بعض علماء الأحياء: "إن هذا النوع من الأسماك يعيش في المياه الدافئة والمعتدلة في المحيط الهادئ والمحيطين الأطلسي والهندي، ولكنها أول مرة تظهر على تلك الشواطئ الروسية".

ويُطلق على هذه الأسماك لقب "ملك الرنجة" بسبب زعنفتها الكبيرة على الرأس- والتي تشبه التاج نوعا ما- ويصل طول هذه الأسماك إلى 10 أمتار أحيانا وزنها إلى 250 كجم.