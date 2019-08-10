شركة طيران بريطانية تقدم تخفيضات ضخمة على رحلاتها الجوية

في محاولة لجذب مزيد من العملاء في ظل احتدام المنافسة بين مختلف شركات الطيران.. قررت شركة "ريان آير" البريطانية الشهيرة للطيران منخفض التكاليف تقديم تخفيضات ضخمة على مختلف رحلاتها الجوية.

وذكرت صحيفة "ديلى ستار" أنه بات بوسع عملاء الشركة الحصول على رحلات مخفضة للغاية لأسبانيا واليونان وقبرص وإيطاليا ووجهات أخرى.

وأضافت الصحيفة أنه بوسع عملاء الشركة حاليا على سبيل المثال، حجز رحلة جوية لجزيرة مايوركا الاسبانية مقابل 9.99 جنيه إسترليني، كما يمكنهم التوجه إلى مالطا مقابل 7.99 جنيه إسترليني، بينما تتكلف الرحلة إلى بافوس في قبرص 19.99 جنيه إسترليني.