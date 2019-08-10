 توصيل التيار الكهربائي بوادي سبيته في شرم الشيخ - بوابة الشروق
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توصيل التيار الكهربائي بوادي سبيته في شرم الشيخ

رضا الحصري
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 3:43 م | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 3:43 م

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارا بتوصيل التيار الكهربائي لتجمع سبيته الشرقية التابع لمدينة شرم الشيخ وتوفير محول كهرباء لإطلاق التيار الكهربائي بمنطقة أم حصاه التابعة لقرية الطرفة بمدينة سانت كاترين.

وأكد المحافظ أنه جاري إعداد خطة لتوصيل التيار الكهربائي لجميع القري والتجمعات الجبلية ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، إضافة إلى توصيل كافة المرافق لتك المناطق التي عاني أهلها كثيرا من نقص في الخدمات.

وقال المهندس السيد فهمي، مدير عام منطقة تعمير جنوب سيناء، إنه جهاز تعمير سيناء سيبدأ العمل في توصيل التيار الكهربائي بتجمع سبيته الشرقية ومنطقة أم حصاه خلال أسابيع بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، وتخصيص وتحديد التكلفة الخاصة بهذه المشروعات.

وأوضح أنه جاري تنفيذ مشروعات توصيل التيار الكهربائي بتكلفة 15 مليون جنيه، وتدعيم توصيل التيار الكهربائي لمنطقة الشيخ عواد وربطه بخط كهرباء قرية الطرفة بتكلفة 15 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الحالية.

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