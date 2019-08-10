بطل العالم في البوكر يعتزم التبرع بجزء من قيمة جائزته لصالح أطفال مرضى أو التعليم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بطل العالم الجديد في البوكر، حسين إنسان "55 عاما"، عزمه التبرع بجزء من قيمة جائزته لأغراض خيرية.

وقال إنسان المنحدر من مدينة مونستر الألمانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم السبت: "سأتبرع بجزء من قيمة جائزتي لشخص يرعى أطفالا مرضى أو يتولى نفقات تعليمية".

وأضاف إنسان أنه يريد أولا أن ينتظر حتى يعرف القيمة المالية التي ستُقطع من جائزته لتذهب إلى السلطات المعنية في ألمانيا.

وفاز إنسان، وهو ألماني من أصل إيراني، في منتصف يوليو الماضي في نهائي بطولة العالم للبوكر في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، وبلغت قيمة الجائزة عشرة ملايين دولار.

وهو ثاني ألماني يفوز بالبطولة بعد بيوس هاينتس، الذي فاز بها عام 2011.

وقال إنسان: "ليس لدي خطط كبيرة، لذلك سأبقى في مونستر. أشعر بارتياح بالغ هنا".

ويعيش إنسان مع زوجته وابنته في أحد الأحياء شمالي مدينة مونستر.

ورغم القيمة الكبيرة للجائزة، استبعد إنسان قيادة سيارة "فيراري"، قائلا: "لست من هذا النوع".

وبالإضافة إلى الجائزة المالية، حصل إنسان على سوار ذهبي.