 فكرة مسلية أم حمقاء؟ كاتدرائية بريطانية تضع زحلوقة لجذب الزائرين - بوابة الشروق
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فكرة مسلية أم حمقاء؟ كاتدرائية بريطانية تضع زحلوقة لجذب الزائرين

أطفال أعلى زحلوقة حلزونية داخل كاتدرائية في مدينة نورويتش الإنجليزية يوم الجمعة. صورة لرويترز من مواقع التواصل الاجتماعي. (يحظر إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف)
أطفال أعلى زحلوقة حلزونية داخل كاتدرائية في مدينة نورويتش الإنجليزية يوم الجمعة. صورة لرويترز من مواقع التواصل الاجتماعي. (يحظر إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف)
لندن (رويترز)
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 1:14 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 1:14 ص

عندما بدأ الأسقف هربرت بناء كاتدرائية جديدة في مدينة نورويتش الإنجليزية في عام 1096، لم يكن يتصور أنها ستستضيف زحلوقة حلزونية بطول 50 قدما.

ولكن هذا هو بالضبط ما ستقوم به الكاتدرائية في شرق إنجلترا لمدة 10 أيام هذا الشهر، مما يتيح للزائرين فرصة نادرة ليتفحصوا عن قرب سقفها الذي يعود للقرون الوسطى. ويأمل أصحاب الفكرة أن تكون التجربة فرصة للتفكير بشكل مختلف في البناء والحياة والله.

والزحلوقة الحلزونية جزء من مشروع ”انطر إليها بشكل مختلف“ وكانت فكرة الكاهن آندي براينت الذي قال إنها جاءته عندما كان في رحلة إلى كنيسة سيستينا في روما قبل عامين.

وقد دفعه شغف السياح لرؤية السقف الشهير للتساؤل كيف يمكن للناس الحصول على أفضل رؤية لسقف الكاتدرائية.

وكتب على موقع الكاتدرائية على الإنترنت ”هل يمكن أن يساعد وجود زحلوقة حلزونية ظريفة في فتح نقاشات عن المبنى والرب؟ بالوصول إلى القمة، سيرى الزائر الكاتدرائية بشكل مختلف حرفيا“.

وفي مقابل جنيهين استرلينيين (2.42 دولار)، يمكن للزائر التمتع برؤية فريدة لروعة المبنى المعمارية قبل أن ينزلق على الزحلوقة الحلزونية في صحن الكنيسة.

وقال براينت ”تأتي التسلية من شكل الزحلوقة الحلزونية وتأتي الجدية من إتاحة فرص للتفكير والتدبر في أحاديث عن الرب. هذا ما تفعله الكاتدرائية دوما إذ تشجع الأحاديث بشأن الرب“.

والزحلوقة الحلزونية أحدث محاولة تقوم بها الكاتدرائية لجذب مصلين جدد وتأتي بعد قرار كاتدرائية روتشستر وهي ثاني أقدم كاتدرائية في إنجلترا إقامة ملعب جولف مصغر في صحنها.

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