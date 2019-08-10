عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم السبت، مقطع فيديو يوضح ابتكار الباحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، صراصير إلكترونية قادرة على تحمل أكثر من 60 كيلوجراما من الوزن، ويمكن استخدامها في عمليات الإنقاذ.

وقال الباحث جونوين تشونج: «الصرصور حشرة قوية للغاية، حتى لو كنت ترغب في قتلها، فهي صعبة للغاية، إنها حشرة سريعة الاستجابة، ويمكن أن تظهر في كل ركن من أركان منزلك، والصرصور الإلكتروني زاحف قليلا لكنه مفيد للغاية إذا كنت ترغب باستخدامه للبحث في مكان ما».

وتم تصميم الروبوت ليتم استخدامه أثناء الكوارث مثل الزلازل، وخاصة في المناطق التي يتعذر على فرق الإنقاذ البشرية الوصول إليها.

