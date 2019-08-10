المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمنتزهات والحدائق وكورنيش النيل

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف عمليات المديريات والمراكز والإدارات والمصالح الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك، وتعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، والمعديات والشواطئ.

وقام المحافظ بجولة ميدانية لعدد من مراكز المحافظة لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بالمظهر الجمالي للمراكز من حيث النظافة العامة والإضاءة وإعداد الحدائق، والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات تحدث خلال الأجازة و إزالتها فورًا.

وكان المحافظ قد قرر إلغاء كافة الإجازات لرؤساء ومسئولي الأجهزة التنفيذية ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع تشكيل غرف عمليات رئيسية بالمحافظة والمراكز والإدارات والمصالح الحكومية وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات ترد من المواطنين ومواجهة أي طوارئ والتعامل معها بشكل فوري.

وكلف المحافظ إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بالمرور على المراسي النهرية للوقوف على حاله المعديات النهرية ومدى توافر وسائل الأمان الخاصة بنقل الأهالي عبر نهر النيل، والمرور على نقاط التحصيل لمشروع المواقف ومشروع المحاجر.

وأعلنت محافظة المنيا حالة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية لمواجهة أية أحداث طارئة قد تحدث خلال أيام العيد، من خلال متابعة غرف العمليات والوحدات المحلية.