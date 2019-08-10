دفن ضحية إل باسو الألماني في موطنه الاختياري المكسيك

من المقرر دفن الألماني ألكسندر هوفمان الذي لقي حتفه في حادث إطلاق النار الجماعي بمدينة إل باسو الأمريكية في موطنه الاختياري، المكسيك.

وقالت أرملة هوفمان المكسيكية، روزا ماريا فالديز، على هامش مراسم تأبينه أمس الجمعة (التوقيت المحلي) في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية إن زوجها عاش نحو 40 عاما في المكسيك.

ومن المقرر دفن الضحية المولود في مدينة ماجدبورج الألمانية اليوم السبت.

وبحسب بيانات الأرملة، عمل هوفمان "66 عاما" قبل أن يدخل سن التقاعد مدير صيانة في أحد مصانع التجميع المتعددة على الحدود المكسيكية، حيث يُجرى تجميع منتجات للسوق الأمريكية.

وذكرت فالديز أنها تعرفت على هوفمان عندما جاء إلى المكسيك كأحد أفراد السلاح الجوي.

يذكر أن قناصا فتح النار يوم السبت الماضي داخل مركز تجاري بمدينة إل باسو، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم ثمانية مكسيكيين، وإصابة نحو 26 آخرين.

وهوفمان هو الضحية الأوروبي الوحيد في الجريمة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس الجمعة استنادا إلى تقرير للشرطة المحلية أن الجاني المشتبه، وهو أمريكي أبيض يبلغ من العمر 21 عاما، كان يهدف على ما يبدو إلى قتل مكسيكيين على وجه الخصوص.

وذكرت فالديز أن زوجها قُتل بطلق ناري في الرأس، مضيفة أنها لا تعرف لماذا سافر هوفمان عبر نهر "ريو جراندي" الحدودي في المكسيك إلى مركز التسوق في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات أحد أبناء هوفمان الثلاثة، توماس، كتب والده له قبل ساعات من مقتله أنه يعتزم السفر إلى ألمانيا.

وقالت فالديز: "كان يحب بلده، وألمانيا كانت في روحه دائما"، مضيفة أن هوفمان ربما كان يتمنى أن يُدفن في موطنه، موضحة في المقابل أن العائلة لا تستطيع تحمل تكاليف ذلك.