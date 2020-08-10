شرطة البرلمان اللبناني تطلق قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين في بيروت

نشبت مساء اليوم الاثنين اشتباكات بين المتظاهرين والأمن اللبناني بالعاصمة بيروت، وذلك ضمن موجة الاحتجاجات التي شهدها لبنان على مدار اليومين الماضيين، عقب حادث انفجار مرفأ بيروت.

وأطلقت شرطة البرلمان اللبناني قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين في بيروت، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.