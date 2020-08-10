اجتماع بين فايلر وعبد الحفيظ في مران الأهلي

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالأهلي جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
وناقش الثنائي عددًا من الأمور الإدارية التي تخص الفريق واللاعبين في الفترة المقبلة.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس.
وفاز الأهلي على انبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.