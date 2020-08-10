 اجتماع بين فايلر وعبد الحفيظ في مران الأهلي - بوابة الشروق
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اجتماع بين فايلر وعبد الحفيظ في مران الأهلي

الشروق
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 1:05 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 1:05 م

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالأهلي جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وناقش الثنائي عددًا من الأمور الإدارية التي تخص الفريق واللاعبين في الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس.

وفاز الأهلي على انبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.


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