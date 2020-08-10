﻿العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان يتخطى الـ50 ألف حالة

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد تخطى حاجز ال50 ألف حالة.

وذكرت حكومة العاصمة طوكيو"- في بيان نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الالكتروني - أنه من بين 47 محافظة في اليابان، سجلت طوكيو 197 إصابة جديدة في صباح اليوم الاثنين، وهو أول انخفاض أقل من 200 حالة منذ 27 يوليو الماضي عندما تم الإبلاغ عن 131 حالة.

وقد ارتفعت الأرقام اليومية في طوكيو منذ أواخر يوليو الماضي ووصلت إلى رقم قياسي يومي قدره 472 حالة في الأول من أغسطس الجاري.. بينما تم الابلاغ في يوم أمس الأحد عن 331 حالة.

جدير بالذكر أن الشعب الياباني يقضي هذا الأسبوع عطلة مهرجانات شعبية سنوية؛ وخلالها يعود العديد من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية إلى منازل أسرهم في الريف، ولذلك يشعر الكثير من المواطنين بالقلق من احتمالية انتشار العدوى نتيجة كثرة تحركات الأشخاص بين المناطق.

وسجلت محافظة أوكيناوا في صباح اليوم 52 حالة جديدة في انخفاض كبير عن الرقم القياسي الذي بلغ 159 حالة يوم أمس الأحد؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات المصابة في المحافظة حتى الآن إلى 1179 حالة.

وعن حصيلة الوفيات في عموم اليابان، فقد زادت بمقدار حالة واحدة حتى صباح اليوم الاثنين ووصلت إلى 1063 حالة.