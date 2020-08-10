 تقارير: إصابة عدة أشخاص جراء حادث قطار كهربائي معلق في فرنسا - بوابة الشروق
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تقارير: إصابة عدة أشخاص جراء حادث قطار كهربائي معلق في فرنسا

باريس - د ب أ
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 10:29 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 10:29 م

أفادت وسائل إعلام محلية في فرنسا بإصابة عدة أشخاص في حادث تعرض له قطار كهربائي معلق في مدينة لورد، أحد أهم مواقع السياحة الدينية في العالم.

وذكرت محطة "فرانس بلو" الإذاعية أن قضبان القطار تضررت نتيجة البرق الذي أحدثته عاصفة رعدية.

وأشارت المحطة إلى أن صاعقة البرق أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وهو ما أحدث توقف مفاجئ لعربات القطار، وسقط العديد من الأشخاص على الأرض في عربة كان يجري خفض ارتفاعها.

وبحسب المحطة الإذاعية، فقد أصيب شخصان على الأقل بجروح خطيرة ونحو 10 أشخاص بجروح طفيفة. كما أشارت إذاعة "فرانس إنفو" إلى إصابة طفل.

وتبدأ رحلة القطار الجبلي من مدينة لورد في جنوب غرب فرنسا إلى جبل "بيك دو جير"، حيث تقع المحطة الجبلية على ارتفاع 889 مترا.


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