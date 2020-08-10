الصحة السعودية: زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات جازان بنسبة 161%

أعلنت وزارة الصحة السعودية زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 161%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.



وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين - أن هذا يأتي استكمالًا لما تم من إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة وذلك خلال 90 يومًا بمختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا.