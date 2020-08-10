فورمولا-1 تتعرض للانهيار في مواجهة أزمة كورونا

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أكدت شركة "ليبرتي ميديا" مالكة الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الاثنين أن البطولة تعرضت للانهيار في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولم ينطلق الموسم الحالي لفورمولا-1 سوى في يوليو بفعل الجائحة ، قبل أن يزاح الستار عن المنافسات عبر سباق جائزة النمسا الكبرى، لكن حتى الآن جميع السباقات جرت بدون جمهور.

وتراجعت الإيرادات في الربع الثاني إلى 24 مليون دولار مقارنة بـ620 مليون دولار في الفترة من ابريل حتى يونيو 2019.

وبعد تسجيل دخل تشغيلي بقيمة 14 مليون دولار العام الماضي، سجلت فورمولا-1 خسائر بقيمة 136 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح بيان فورمولا-1 "فورمولا-1 وشركائها يعملون حاليا على تقييم خطط تستهدف عودة الجماهير بأعداد مخفضة إلى سباقات بعينها في 2020".

وقال تشاز كاري رئيس مجلس إدارة فورمولا-1 "كنا متحمسين بالعودة إلى المضمار في يوليو وقد أكملنا الآن خمسة سباقات وصولا إلى العدد المتوقع للسباقات والذي يتراوح بين 15 و18 سباقا".