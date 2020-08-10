الحلفاوي: الحزن على وفاة مصطفى الحفناوي يؤكد صفاته الطيبة

نعى الفنان نبيل الحلفاوي اليوتيوبر الراحل مصطفى الحفناوي، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز الـ25 عامًا، بعد إصابته بجلطة في المخ.

وكتب الحلفاوي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: "لم أكن أعرف هذا الشاب الذي خلفت وفاته صدمة لدى الكثيرين وحزنًا صادقًا يدل على مدى ما كان يتمتع به من صفات طيبة.. رحم الله مصطفى الحفناوي وأنزل في قلوب أهله ومحبيه الصبر والسكينة".

ومنذ ساعات تم الإعلان عن وفاة مصطفى الحفناوي، وهو واحد من الذين حققوا شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتربطه علاقة قوية بعدد من الفنانين منهم المطرب تامر حسني، وكان يحلم بأن يكون ممثلًا ومخرجًا معروفًا.

وأصيب مصطفى منذ أسبوع بجلطة في المخ، وقال أصدقاءه أنه تعرض لتشخيص طبي خاطىء تسبب في علاج الجلطة في وقت متأخر، وهو ما أدى إلى وفاته.