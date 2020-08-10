حسان دياب يعلن رسميًا استقالة الحكومة اللبنانية

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن الحكومة لم تمتلك مصالح شخصية أثناء توليها مقاليد الحكم، معلنًا رسميًا استقالة الحكومة على الهواء مباشرة.

وأضاف «دياب» خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، «تحملنا كثيرًا من حملات التجني والاتهامات، قاتلنا بشراسة وشرف لكن المعركة ليس فيها تكافؤ»، متهمًا البعض بأنهم «شوهوا الحقائق وزيفوا الوثائق وارتكبوا الكبائر والصغائر، كانوا يعلمون أننا نشكل تهديديًا لهم».

وتابع: «نحتكم إلى الناس ومطلبهم بالتغيير الحقيقي من دولة الفساد والهدر إلى دولة القانون والعدالة والشفافية وتحترم أبنائها، نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس كي نخوض معركة التغيير معهم».