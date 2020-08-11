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ارتفاع حالات كورونا باليمن إلى 1826 منها 518 وفاة

صنعاء - د ب أ
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 10:24 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 10:24 م

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، إلى 1826 حالة، بعد تسجيل 22 حالة إصابة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد(تابعة للحكومة)، في نشرتها اليومية، إنها سجلت خلال الساعات الماضية 22 حالة إصابة جديدة في محافظتي حضرموت ومأرب.

كما سجلت، حسب افادتها ثلاث حالات وفاة في حضرموت. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في مناطق الحكومة إلى 1826 منها 518 وفاة، و 915 حالة تعافي.

يذكر أن جماعة أنصار الله الحوثية لم تعلن بشكل رسمي سوى عن 4 إصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها منها حالة وفاة وحالتا تعاف.

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