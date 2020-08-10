تطعيم 281 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ فعاليات المبادرة القومية لتطعيم الأطفال، للذين لم يسبق لهم التطعيم بلقاح شلل الأطفال، حيث يجري إعطاء الجرعة الثانية من التطعيم، للذين تخلفوا عن الجرعة الأولى بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح دكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة القومية لتطعيم الأطفال الذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات من لقاح شلل الأطفال المعطل بالحقن "سولك"، مستمرة في الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، وهم من مواليد 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018، ويتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية، على مستوى الإدارات الصحية.

وأضاف النادي أن مديرية الصحة تعمل على توفير التطعيمات اللازمة طوال هذه الفترة، حتى يتم الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم نحو 281633 طفلًا وطفلة، بنسبة 73% من إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة، والذي يبلغ عددهم 384135 طفلًا وطفلة، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.