استجوب قاضي تحقيق ثلاثة بلجيكيين على الأقل في أعقاب اشتباك ضخم على شاطئ بالقرب من بروجس يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" اليوم الاثنين.

ووقع الاشتباك بين العشرات من مرتادي الشاطئ والشرطة بعد ظهر يوم السبت، عندما حاولت السلطات تفريق مجموعات لم تتبع قواعد التباعد الاجتماعي المتعلقة بفيروس كورونا على الساحل البلجيكي في بلانكنبرج.

وذكرت بيلجا أن المشتبه به الأول، وهو شاب عمره 18 عاما من جيتي، اعترف بمقاومته لأوامر الشرطة، لكنه نفى مشاركته في المشاجرة.

وخلال الشجار، رشق ساخطون من المصطافين الذين كانوا يستمتعون بحمامات الشمس الشرطة بالرمال والمظلات، كما وقعت اشتباكات بين مرتادي الشاطئ بعضهم البعض.

ونفى مشتبه به آخر أي تورط له، حسبما نقلت بيلجا عن محاميه.

وردا على الأحداث، حظرت بلديات نوكي-هايست، وهي بلدة ساحلية أخرى، وبلانكنبرج مؤقتا السياحة النهارية، حسبما ذكرت بيلجا.

وأفادت بيلجا بأنه من المقرر أن تناقش اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية الأمر مع وزير الداخلية بيتر دي بيرج.