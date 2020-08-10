لم يكف إرسال المئات من عمال المرافق الإضافيين مطلع الأسبوع الجاري لاستعادة الكهرباء للجميع في أنحاء ولايات نيويورك وكونيتيكت ونيو جيرسي بعد أن ضربت العاصفة الاستوائية إساياس المنطقة منذ أسبوع تقريباً.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن ما لا يقل عن 160 ألف منزل وشركة لا يزالوا دون كهرباء حتى صباح اليوم الاثنين، حيث مر 6 أيام وهم على هذا الحال.

ووفقا للمواقع الإلكترونية للمرافق، فإن معظم الانقطاعات وقعت في لونج آيلاند، في وادي هدسون وفي غرب ولاية كونيتيكت.

وأثار انقطاع التيار الكهربائي الممتد غضب حاكم نيويورك أندرو كومو وحاكم ولاية كونيتيكت نيد لامونت، وبدأت كلتا الولايتين التحقيقات في جهود المرافق لاستعادة التيار الكهربائي.