الحكومة الأفغانية توقع مرسوما بإطلاق سراح 400 سجينا لطالبان

وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، مرسوما بالإفراج المثير للجدل عن 400 من مقاتلي طالبان، وذلك لكي يتم استئناف مفاوضات السلام الأفغانية، وجاء ذلك في بيان أصدره القصر الرئاسي اليوم الاثنين.

ويعد الإفراج عن السجناء أهم عقبة تم التغلب عليها قبل بدء مفاوضات السلام، حيث كانت حركة طالبان تضع ذلك كشرط مسبق.

وقال البيان إنه استنادا إلى المرسوم تم العفو أيضا عن عدد من عناصر قوات الأمن مدانين بجرائم بسيطة وسيتم إطلاق سراحهم.

وأضاف غني أنه بينما لا يملك سلطة الإفراج عن هؤلاء السجناء بعد أن أصدر المجلس الأفغاني موافقته أمس الأحد، إلا أنه يطلق سراحهم الآن بإذن الشعب.

في الوقت ذاته أعرب المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زالماي خليل زاد عن ترحيبه بالقرار في تغريدة له على تويتر، قائلا إن ثمة فرصة تاريخية للسلام باتت الآن ممكنة.