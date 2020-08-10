محافظ جنوب سيناء: لن يسمح لأي ناخب دخول لجان الانتخابات بدون كمامة

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لمتابعة عملية انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومي 11 و12 أغسطس الجاري، بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الرحمن مأمون مساعد مدير الأمن، واللواء مجدي الوصيفي السكرتير العام المساعد، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة.

وأعلن محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من تجهيز وتعقيم جميع اللجان والمقار الانتخابية بكل مدن المحافظة، وتزويد كل لجنة بكاشف حراري، وأجهزة كشف بالأشعة، وأدوات تعقيم للناخبين، وتوفير كمامات للناخبين، موضحًا أنه لن يُسمح بدخول أي مواطن بدون كمامة، وداعى المواطنين للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.

وذك أنه جرى تشكيل ثلاث فرق بقيادة اللواء مجدي الوصيفي السكرتير العام المساعد، للمرور على اللجان وتعقيمها كل ثلاث ساعات، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات فرعية لمتابعة الموقف عن كثب بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه جرى تزويد كل مقر انتخابي بسيارة إسعاف وسيارة حماية مدنية، إضافة إلى توفير سيارات طوارئ لكل لجنة حال قطع التيار الكهرباء جراء عطل فني.

وأشار إلى أنه جرى تسكين القضاة المشرفين على العملية الانتخابية في الأماكن المحددة لهم، مع تأمين مقرات إقامتهم على أعلى مستوى.