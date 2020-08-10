«الأمن القومي الروسي» يدعو لإنشاء قنوات اتصال بين موسكو وواشنطن بشأن العديد من القضايا

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، أن مجلس الأمن الروسي يرى أن إنشاء قنوات اتصال بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية بشأن العديد من القضايا، مثل المشكلة الأفغانية ونزع السلاح، مطلوب في الوقت الحالي.

وقال فينيديكتوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين - إنه "في وقت من الأوقات في سوريا، أنشأ العسكريون الروس والأمريكيين قناة اتصال بهدف واحد وهو تجنب الحوادث غير المرغوب فيها، ومثل هذه الصيغ مطلوبة أيضا في مناطق ومجالات أخرى، مثل أفغانستان وشبه الجزيرة الكورية وأمن المعلومات وقضايا نزع السلاح وغيرها".

وأضاف: "آفاق الحوار الروسي الأميركي كانت وستبقى"، منوها إلى أنه يتعين على الزملاء الأميركيين إدراك أنه في الطرف المقابل من الطاولة يوجد شريك سيادي له نفس القدر من الأهمية والمصالح المبررة"، مردفا: "نحن لا نلاحظ أن الولايات المتحدة تدرك ذلك".