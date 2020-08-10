رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة الرئيس «حياة كريمة» بمحافظة مطروح

استثمارات بـ86.2 مليون جنيه في 5 قرى يستفيد بها 7 آلاف مواطن

تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية بمحافظة مطروح.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على اهتمام كافة أجهزة الدولة بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة مواطني القرى الأكثر احتياجا؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الإطار.

وقال شعراوي، إن عدد القرى التى شملتها المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" داخل محافظة مطروح بلغت 5 قرى، باستثمارات تقدر بنحو 86.2 مليون جنيه، يستفيد منها نحو 7 آلاف مستفيد.

وأضاف أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات في قطاع رصف الطرق، و7 مشروعات لإنشاء وتطوير مراكز الشباب، ومشروع للصرف الزراعي، و5 مشروعات في قطاع الصرف الصحي، و24 مشروعاً لخدمات مياه الشرب، و4 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية، و4 مشروعات لرفع كفاءة الإنارة العامة، و3 مشروعات في قطاع التعليم، و3 مشروعات في قطاع الخدمات الصحية.

وأشار شعراوي، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، تضمنت رصف طرق أسفلتية بشوارع قرية بهي الدين بسيوة، بطول 2.3 كم، ورفع كفاءة 38 منزلا بذات القرية، إلى جانب رفع كفاءة مركز شباب العبور بقرية سيدنا هود، وإنشاء 6 خزانات لتجميع مياه الأمطار بذات القرية بسعة 100م3، هذا بالإضافة إلى إنارة 10 منازل بالطاقة الشمسية بقرية أبو مزهود، وإنشاء ملعب خماسي بنجيل صناعي بسور خارجي حول الملعب بقرية زاوية العوامة، ورفع كفاءة 3 فصول بالمرحلة الإعدادية بمدرسة القرية، ورصف طرق بطول 8.5 كم بقرية سيدي شبيب، وتنفيذ الصرف الصحي بقرية سيدي شبيب.