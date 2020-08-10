مقتل رجل على يد متشددين في شرقي إندونيسيا

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قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الاثنين إن مزارعا قتل مطلع الأسبوع الجاري على أيدي متشددين إسلاميين مشتبه بهم في إقليم سولاويزي بوسط إندونيسيا.

وقال ديديك سوبرانوتو المتحدث باسم الشرطة المحلية إن اثنين من المزارعين كانا في طريقهما إلى مزرعتهما عندما أوقفهما أعضاء من جماعة مجاهدي شرق إندونيسيا في منطقة بوسو يوم السبت، لكن أحدهما تمكن من الهرب.

وأضاف ديديك أن الشرطة قامت بعملية بحث في الموقع في اليوم التالي ووجدت جثة المزارع الآخر مصابة بطعنات.

وذكر المتحدث أن المزارع الذي تمكن من الهرب تعرف على أحد منفذي الكمين وهو المطلوب "علي كارولا" زعيم جماعة مجاهدي شرق إندونيسيا.

وكانت بوسو مسرحا لعملية مشتركة للجيش والشرطة للقبض على مقاتلي جماعة مجاهدي شرق إندونيسيا لمدة خمس سنوات.

وقالت الشرطة إن العملية قلصت حجم الجماعة، التي بايع قادتها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إلى نحو عشرة أشخاص.

لكن أفراد من فرقة المهام المكلفة بالحملة، المعروفة باسم تينومبالا، متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتحقق السلطات في مقتل ثلاثة مدنيين والذين يزعم أن أعضاء فرقة المهام أطلقوا النار عليهم في أبريل ويونيو.