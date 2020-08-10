فلسطين تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 467 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت «الصحة الفلسطينية»، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي وصلت إلى 56.6%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.8%، ونسبة الوفيات 0.6%.