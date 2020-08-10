فلسطين تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 467 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت «الصحة الفلسطينية»، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي وصلت إلى 56.6%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.8%، ونسبة الوفيات 0.6%.