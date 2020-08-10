 فلسطين تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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فلسطين تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

نور رشوان
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 3:52 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 3:52 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 467 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت «الصحة الفلسطينية»، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي وصلت إلى 56.6%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.8%، ونسبة الوفيات 0.6%.

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