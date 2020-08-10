محكمة أسوان تحدد أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بالتحرش بمعيدته

حددت محكمة أسوان، جلسة 16 أغسطس الجاري للنظر في أولى جلسات محاكمة طالب جامعة أسوان المتهم بالتحرش بمعيدته في كلية التربية الرياضية، أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المنقضي 2019/2020، وذلك بالدائرة الأولى لمحكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار محمد غريب.

وكان قاضي الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان المستشار محمد علي السيد، أحال قضية التحرش إلى دائرة أخرى، خلال جلسة 25 يوليو الماضي، لاستشعاره الحرج، ورفعت محكمة استئناف أسوان برئاسة المستشار خالد حمد، مذكرة إلى محكمة استئناف قنا وتم تحديد جلسة أخرى بتاريخ 16 أغسطس الجاري للنظر في أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بالتحرش بمعيدته.

وترجع أحداث القضية إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019/2020، عندما حررت "خلود.ا.ع" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، محضرا بقسم شرطة أول أسوان حمل رقم 19 لسنة 2020 إدارى قسم شرطة أول أسوان، تتهم فيه الطالب "محمود.م.أ"، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتحرش اللفظي والجسدي، موضحةً خلال أقوالها في محضر الشرطة بأن الطالب تعرض لها بعد انتهاء لجنة الامتحان رقم 6 بمقر الكلية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المنقضي 2019/2020 وحاول التحرش بها لفظيا، وأيضا عن طريق لمس أماكن حساسة من جسدها.

وكانت قوة أمنية توجهت إلى الحرم الجامعي، وألقت القبض على الطالب المتهم، وأكدت تحريات المباحث الأولية أنه اعترف بواقعة التحرش؛ وتم إحالته للنيابة للتحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديد حسبه 15 يوما، حتى أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات للنظر في أولى جلساتها يوم السبت الموافق 25/7/2020 ، والتي تم تأجيلها لجلسة 16 أغسطس 2020 لاستشعارالحرج.