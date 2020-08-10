الجالية المصرية بالإمارات: أغلب استفسارات المواطنين كانت حول الفرق بين مجلسي الشيوخ والشورى

قال مينا زاهر، عضو الجالية المصرية في دولة الإمارات، إن وزارة الهجرة تستجيب لطلبات المواطنين بالخارج بشكل مستمر.



وأضاف في مداخلة عبر zoom لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن المصريين بالخارج مهتمون بشؤون مصر الداخلية، ذاكرًا أن أغلبية أسئلة المواطنين حول أوجه الاختلاف بين مجلس الشيوخ والشورى.



وذكر أن رئيس الجالية المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات على تواصل مستمر بالمواطنين للرد على استفساراتهم حول اختصاصات مجلس الشيوخ.



وتقرر إنشاء مجلس الشيوخ ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019، كبديل لمجلس الشورى الذي تم استبعاده في دستور 2014.



وبدأت انتخابات المصريين في الخارج، أمس الأحد واستمرت لليوم الإثنين، الموافق 9 و10 أغسطس 2020، بحيث بدأت بدولة نيوزلاندا وانتهت بالساحل الغربي للولايات المتحدة، على أن تُجرى انتخابات المصريين في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس.