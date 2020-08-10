الصليب الأحمر اللبناني: 12 فرقة أنها تعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين وسط بيروت

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن استجابة ١٢ فرقة الآن في التظاهرات التي يشهدها وسط العاصمة بيروت، لافتًا إلى أنها تعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين.



ونشبت مساء اليوم الاثنين اشتباكات بين المتظاهرين والأمن اللبناني بالعاصمة بيروت، وذلك ضمن موجة الاحتجاجات التي شهدها لبنان على مدار اليومين الماضيين، عقب حادث انفجار مرفأ بيروت.



وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.



من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.