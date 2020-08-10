رئيس الوزراء اللبناني: منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن «الكارثة التي أصابت اللبنانيين في الصميم نتيجة فساد في الإدارة»، مشيرًا إلى أن «منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة».

وأضاف «دياب» خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، «لكني اكتشفت أن منظومة أكبر من الدولة والدولة أكبر من هذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها»، متابعًا: «انفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت، ولكنها منتشرة في الجغرافيا السياسية والإدارية للبنان».

وتابع: «كان من المفترض أن تتعاون القوى لتجاوز المحنة بأيام صمت حدادا على أرواح الشهداء»، منوهًا أن بعض القوى لا تهمها سوى تسجيل النقاط السياسية وهدم ما بقي من مظاهر الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: «عليهم أن يخجلوا من أنفسهم لأن فسادهم أنتج هذه المصيبة المخبأة منذ 7 سنوات»، مؤكدًا أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا لوضع خارطة طريق لإصلاح البلد.