ماكدونالدز تقاضي الرئيس التنفيذي السابق لكذبه بشأن علاقاته الجنسية

رفعت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز، دعوى قضائية ضد رئيسها التنفيذي السابق ستيفن ايستربروك، لكذبه على الشركة بشأن علاقاته الجنسية مع بعض الموظفات، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه بشكل عام اليوم الاثنين.

وتحاول الشركة استرداد ملايين الدولارات، من التعويضات والمبالغ التي دفعتها له بعد فصله من الخدمة.

وفصلت ماكدونالدز إيستربروك في نوفمبر الماضي، بسبب علاقة جنسية بالتراضي مع موظفة لديه، وأجرت تحقيقاً في سلوكه.

وقالت الشركة في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة ولاية ديلاوير، إن "الأدلة التي كشف عنها مؤخرا تثبت أن إيستربروك كان على علاقة جنسية فعلية مع 3 من موظفات ماكدونالدز في العام الذي سبق إنهاء خدماته فيه".

كما أنه "وافق على منح أسهم استثنائية، تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات، لواحدة من هؤلاء الموظفات في خضم علاقتهما الجنسية"، وفقا للمستندات.

وذكرت الدعوى أن الأدلة شملت صورا عارية أو جنسية صريحة لنساء، من بينهم موظفات ماكدونالدز، التي أرسلها إيستربروك من شركته إلى حساب بريده الإلكتروني الشخصي.