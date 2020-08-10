قالت الأسطى آيات، أول نجارة بدرجة مهندسة، إنها تركت مجال الهندسة الزراعية الذي لم تعمل به وتوجهت للعمل بمهنة النجارة، مشيرة إلى أنها كانت متوجهة في بادئ الأمر لتعلم الرسم ثم اكتشفت نفسها.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذب تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الأحد، أن عملها بالنجارة حدث بالصدفة البحتة، موضحة أنها اهتمت بالأمر بعد أن شاهدت مقطع فيديو لصديقتها وهي تقطع الأخشاب بالمنشار الكهربائي.

وذكرت أنها تواصلت مع صديقتها التي أخبرتها التفاصيل كافة ودلتها على الورشة؛ لتبدأ رحلة تعلم النجارة، معقبة: «بدأت البحث في نفسي وتحقيق ذاتي وركزت على هوايتي».

وتوجهت أول نجارة بدرجة مهندسة برسالة للشباب بأن يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى والبحث عن هواياته منذ أن كان طفلًا، مؤكدة أنها فخورة بلقب الأسطى آيات.

