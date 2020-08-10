 وليد جنبلاط: لم نحسم موضوع استقالة الحزب التقدمي الاشتراكي من البرلمان - بوابة الشروق
الإثنين 10 أغسطس 2020 7:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وليد جنبلاط: لم نحسم موضوع استقالة الحزب التقدمي الاشتراكي من البرلمان

هديل هلال
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 6:15 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 6:57 م

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، إن الحزب لم يحسم موضوع الاستقالة من الكتلة النيابية الحالية، مشيرًا إلى الانفصال حول تغيير الحكومة الحالية، وإجراء تحقيق دولي في حادث انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف «جنبلاط» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنه ضد القانون الحالي الذي لا ينتج شيئًا، لافتًا إلى أنه يتفق مع إصدار قانون لاطائفي جديد لإنتاج حكم جديد بلبنان.

وذكر أنه يؤيد عملية تشكيل حكومة حيادية تشرف على انتخابات جديدة وفق قانون لا طائفي، مؤكدًا عدم وجود خلاف بين الحزب والقوات اللبنانية ومع التيار الوطني الحر.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك