حسان دياب مغادرا قصر بعبدا: الله يحمي لبنان

غادر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، حسان دياب، مساء اليوم الاثنين، قصر بعبدا بعد أن توجه لتقديم استقالة الحكومة للرئيس ميشال عون، قائلًا: «الله يحمي لبنان.. هيدا اللي بقدر قولو»، وذلك نقلًا عن الصفحة الرسمية لـ«الرئاسة اللبنانية» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد قال إن الحكومة لم تمتلك مصالح شخصية أثناء توليها مقاليد الحكم، معلنًا استقالة الحكومة على الهواء مباشرة.

وأضاف «دياب» خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، «تحملنا كثير من حملات التجني والاتهامات، قاتلنا بشراسة وشرف لكن المعركة ليس فيها تكافؤ»، متهمًا البعض بأنهم «شوهوا الحقائق وزيفوا الوثائق وارتكبوا الكبائر والصغائر، كانوا يعلمون أننا نشكل تهديديًا لهم».

وتابع: «نحتكم إلى الناس ومطلبهم بالتغيير الحقيقي من دولة الفساد والهدر إلى دولة القانون والعدالة والشفافية وتحترم أبنائها، نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس كي نخوض معركة التغيير معهم».