 «تشاينا هاربور» الصينية توقع صفقة لبناء ساحة حاويات بميناء في كوت ديفوار - بوابة الشروق
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«تشاينا هاربور» الصينية توقع صفقة لبناء ساحة حاويات بميناء في كوت ديفوار

بكين - د ب أ
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 10:43 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 10:43 م

وقعت شركة "تشاينا هاربور انجنيرينج" الصينية عقدا في 3 أغسطس لبناء ساحة الحاويات الثانية في الميناء الرئيسي لكوت ديفوار، حسبما ذكرت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين على موقعها على الإنترنت.

ونقلت وكالة بلومبرج عن البيان قوله إن المشروع يشمل 5ر37 هكتار ويتضمن بناء أرصفة وطرق وشبكات مياه وكهرباء ومرافق دعم.

يذكر أن شركتي "بولوري" و"ايه بي ام تيرمنالز" مساهمتان في الشركة المالكة للمشروع وهي "كوت ديفوار تيرمنالز ".

وكان ميناء أبيدجان في كوت ديفوار أعلن في سبتمبر 2017 عن سعيه لمضاعفة حركة المرور به بحلول عام 2023 .

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