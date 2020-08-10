غرق أربعة أشخاص بسبب التيارات القوية في هولندا

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أعلنت سلطات الإنقاذ اليوم الإثنين غرق أربعة أشخاص قبالة ساحل بحر الشمال الهولندي أمس الأحد بسبب الرياح والتيارات القوية.

وقال قطاع الانقاذ إن درجات الحرارة الاستوائية ساهمت في حدوث تيارات خطيرة وهبوب رياح قوية مما أدى " لاضطراب البحر بصورة شديدة".

وكانت السلطات قد حظرت سابقا السباحة على طول الساحل الشمالي حتى جنوب لاهاي.

وقد غرق شخصان 24 عاما و 28 عاما قبالة الشاطئ في لاهاي. وغرق شخصان أخران، أحداهما في أواخر الخمسينات والأخر في مطلع العشرينات في منطقتي واك زي وزاندفورت على التوالي.

وقالت سلطات الإنقاذ إنه جرى إنقاذ 270 شخصا أمس الأحد، من بينهم 59 شخصا تلقوا إسعافات أولية.