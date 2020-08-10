45 جامعة يتنافسون فى 9 مسابقات بالدورات الإلكترونية للاتحاد الرياضي

انطلقت فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، والتي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري، بمشاركة 45 جامعة مصرية يتنافسون فى 9 مسابقات.

وأكد الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات أن عدد المشاركين في الدورة بلغ 1468 طالب وطالبة، وتعد جامعة المنيا أكبر المشاركين عددا حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين 208 طالب وطالبة، يليها جامعة حلوان 206 طالب وطالبة، وجامعة الإسكندرية 178 طالب وطالبة بينما تشارك جامعات مطروح والنيل والوادى الجديد لأول مرة فى أنشطة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

من جانبه، أشار الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الأتحاد الرياضي المصري للجامعات، إلى أن العدد الأكبر للمشاركين جاء في مسابقة الشطرنج بإجمالي 310 طالب وطالبة، تليها منافسات الالعاب الإلكترونية 247.

يذكر أن الدورة تقام "أون لاين" طبقا للإجراءات الإحترازية المعلنه خلال الفترة الحالية، كما أنها تقام تحت شعار "الرياضة سماتنا.. حتي لو جوا بيتنا"، وذلك في مسابقات الجملة الرياضية، والأسرة الرياضية النشيطة، والبرنامج الرياضي التخصصي، والثقافة الرياضية، والكاراتية "كاتا" عن بعد، والألعاب الإلكترونية، والشطرنج، والرماية بالليزر، والسلاح.