 رئيس الهند السابق براناب موخرجي يعلن إصابته بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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رئيس الهند السابق براناب موخرجي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الاصابة بالكورونا - ارشيفية
الاصابة بالكورونا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 1:41 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 1:41 م
أعلن الرئيس الهندي السابق براناب موخرجي إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة "إن دي تي في"، أن موخرجي طالب في تغريده كل من خالطه خلال الأسبوع الماضي أن يعزل نفسه ويخضع لاختبار فيروس كورونا.

ويذكر أن موخرجي تولى رئاسة الهند من عام 2012 حتى 2017.

وقال موخرجي 84 عاما، في تغريدة: "أثناء زيارتي للمستشفى لإجراء فحص طبي منفصل، ثبتت إصابتي بفيروس كورونا. أطالب كل من خالطني خلال الأسبوع الماضي أن يعزل نفسه ويخضع للاختبار".

يذكر أن الهند سجلت أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا و أكثر من 44 ألف حالة وفاة بالفيروس.

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