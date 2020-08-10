قررت نيابتا، أول العامرية، وثانِ الرمل، في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس 3 أشخاص عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 15 ألف و800 قرص مخدر، بقصد الاتجار، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وبيان طبيعتها.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 أشخاص بمزاولة نشاطًا بالاتجار في الأقراص المخدرة.



وبتقنين الإجراءات، تم عمل كمين لأحد المتهمين، وضبطه حال تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة ثانِ الرمل، وبتفتيشه، عثر بحوزته على 2800 قرص مخدر لعقاقير "باركينول، وأموتريل، وكالميبام"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



كما تم عمل كمين للمتهمين الآخرين، وضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية، في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 13 ألف قرص مخدر لعقار "التامول"، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمضبوطات؛ بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع العملاء، فتم تحرير محضران الواقعتان، وأخطرت النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.