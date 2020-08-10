 مهاجرون يحملون فيروس كورونا يصلون إلى جزيرة ليسبوس اليونانية - بوابة الشروق
الإثنين 10 أغسطس 2020 7:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

مهاجرون يحملون فيروس كورونا يصلون إلى جزيرة ليسبوس اليونانية

أثينا - د ب أ
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 6:30 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 6:30 م

أعلنت السلطات في مدينة مايتيلين عاصمة جزيرة ليسبوس اليونانية، اليوم الاثنين، أن مجموعة من المهاجرين أبحرت من تركيا إلى الجزيرة الأسبوع الماضي، ومن بينهم أشخاص مصابون بفيروس كورونا.

ومن بين أفراد المجموعة البالغ عددهم 38 شخصا، أثبتت الاختبارات إصابة 17 منهم بالفيروس، كما ظهرت عليهم أعراض المرض.

وسيبقى المصابون في العزل لمدة أسبوعين في مخيم "كارا تيبي" قبل إخضاعهم لاختبار آخر.

وتفرض السلطات اليونانية الحجر الصحي على جميع المهاجرين الذين يصلون إلى الجزيرة في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك