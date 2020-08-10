مهاجرون يحملون فيروس كورونا يصلون إلى جزيرة ليسبوس اليونانية

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أعلنت السلطات في مدينة مايتيلين عاصمة جزيرة ليسبوس اليونانية، اليوم الاثنين، أن مجموعة من المهاجرين أبحرت من تركيا إلى الجزيرة الأسبوع الماضي، ومن بينهم أشخاص مصابون بفيروس كورونا.

ومن بين أفراد المجموعة البالغ عددهم 38 شخصا، أثبتت الاختبارات إصابة 17 منهم بالفيروس، كما ظهرت عليهم أعراض المرض.

وسيبقى المصابون في العزل لمدة أسبوعين في مخيم "كارا تيبي" قبل إخضاعهم لاختبار آخر.

وتفرض السلطات اليونانية الحجر الصحي على جميع المهاجرين الذين يصلون إلى الجزيرة في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا.