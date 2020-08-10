رئيس جامعة سوهاج يحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

دعا الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري، والطلاب وجميع المواطنين بكافة الربوع، إلى ضرورة المشاركة بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تنطلق بعد ساعات قليلة، خلال يومي 11 و12 أغسطس الجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجامعة، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين، ومديري العموم.

وقال عبد المنعم المشاركة بكثافة في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ في غاية الأهمية، لترسيخ قواعد الديمقراطية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، الأمر الذي من شأنه إثراء الحياة النيابية واستكمالها لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار داخل البلاد، مشيرًا إلى أن المشاركة بالتصويت في الانتخابات يعد واجبًا وطنيًا على كل مواطن مصري له الحق في ممارسه حقه الدستوري، مطالبًا مديري الإدارات بنشر التوعية بين العاملين بأهمية الخروج للتصويت، مع توفير كافة التسهيلات والإمكانيات اللازمة، وذلك بما لا يخل بأداء المهام اليومية.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور جمال سرور، مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان جودة الهيكل الإداري، أن الاجتماع تضمن مناقشة بعض المشكلات والمعوقات الخاصة بالعمل داخل الإدارات وإيجاد الحلول لها، إلى جانب بحث آليات استقرار العمل خلال الفترة القادمة في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.