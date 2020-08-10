عشرات الأبقار تعلق على أسطح المنازل بسبب الفيضانات في كوريا الجنوبية

علقت عشرات الأبقار على أسطح المنازل بسبب الفيضانات في كوريا الجنوبية، ما طرح تحديات كبيرة أمام فرق الإنقاذ بسبب ضخامة الكثير منها.

وكانت رؤوس الماشية تطفو إلى الأعلى مع تصاعد مياه الفيضانات في مدينة جوريي الزراعية جنوبي البلاد، إلى أن بلغت بر الأمان على أسطح منازل ومبان، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

​وبلغ عدد ضحايا الفيضانات 13، بينما أصبح 13 آخرون في عداد المفقودين وفقا للإحصاءات الأولية، مع تجاوز عدد المنكوبين عتبة ألف شخص، وغرقت 5,751 هكتار من الأراضي الزراعية تحت المياه أو تعرضت للانهيار.

كما ورد 728 حالة من انهيار الطرق والجسور و403 حالات ضرر في السكك الحديدية و224 حالة من الانهيار الجبلي و101 حالة فيضان فروع نهرية و19 حالة متعلقة بسدود.

وبلغ الذين نجوا من الأضرار من خلال عملية الإنقاذ من سلطة الإطفاء نحو 1.400 شخص خلال الأيام الأربعة الأخيرة.