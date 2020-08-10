نتنياهو يدعو لتفادي التوجه إلى انتخابات جديدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، إنه "يتعين علينا بذل قصارى جهودنا لتفادي الذهاب إلى انتخابات، ولتحقيق استقرار الحكومة ومكافحة الكورونا وخوض نضال من أجل فتح الاقتصاد".



وأوضح نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في مؤتمر بعنوان "القيادة المحلية في ظل أزمة كورونا"، أنه يعمل باستمرار، حيث قال: "علاوة على عملي الذي يتعلق بالصعيد الأمني، أعمل على إنجاز مهمتين هائلتين أولهما يتمثل في الحفاظ على الصحة والحياة، وثانيهما في فتح الاقتصاد، وتحفيزه وتحريك عجلاته"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الشيء الأهم الذي يمكنكم القيام به هو زيادة وعي المواطنين بشأن وجوب الالتزام بقواعد كورونا وهي وضع الكمامات، والحفاظ على المسافة، ومنع التجمعات. لا بديل لقيادتكم ولزعامتكم ولتطبيق القانون بتوجيهكم، لا سيما فيما يتعلق بالمصالح التجارية، لكي نستطيع القضاء على هذا المرض".



وتشهد إسرائيل مظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة تطالب باستقالة نتنياهو؛ بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه، وكذلك طريقة تعاطيه مع وباء كورونا.



وقد أصبح الائتلاف الحاكم في إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى الانهيار، مع الإعلان يوم السبت الماضي عن إلغاء الجلسة الحكومية الأسبوعية التي كان من المقرر أن تعقد أمس الأول.