الجيش الليبي: دمرنا زورقا لمسلحين حاول تجاوز منطقة الحظر البحري وسط البلاد

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أعلن الجيش الوطني الليبي، عن تدمير زورقًا لمسلحين حاول تجاوز منطقة الحظر البحري وسط البلاد، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.