الجيش الليبي: دمرنا زورقا لمسلحين حاول تجاوز منطقة الحظر البحري وسط البلاد

أعلن الجيش الوطني الليبي، عن تدمير زورقًا لمسلحين حاول تجاوز منطقة الحظر البحري وسط البلاد، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.