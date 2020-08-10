 الجيش الليبي: دمرنا زورقا لمسلحين حاول تجاوز منطقة الحظر البحري وسط البلاد - بوابة الشروق
الإثنين 10 أغسطس 2020 8:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الجيش الليبي: دمرنا زورقا لمسلحين حاول تجاوز منطقة الحظر البحري وسط البلاد

هديل هلال
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 8:35 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 8:35 م

أعلن الجيش الوطني الليبي، عن تدمير زورقًا لمسلحين حاول تجاوز منطقة الحظر البحري وسط البلاد، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك