السياحة العالمية: 320 مليار دولار خسائر القطاع حتى مايو بسبب كورونا

- الشرق الأوسط يفقد 52% من أعداد سائحيه في 2019



قالت منظمة السياحة العالمية، في تقرير لها إن انتشار جائحة كورونا أدى إلى انخفاض في أعداد السائحين بنحو 300 مليون سائح، منذ بداية العام وحتى مايو الماضي؛ وأدى ذلك إلى خسارة 320 مليار دولار أمريكي في إيرادات السياحة الدولية.



وذكرت المنظمة أن الإغلاق شبه الكامل أدى إلى انخفاض بنسبة 98% في أعداد السائحين الدوليين حتى مايو، وفي منطقة الشرق الأوسط خسرت السياحة في الفترة من يناير حتى مايو 2020 نسبة 52%.



ولفتت المنظمة إلى أن أكثر المناطق على مستوى العالم التي شهدت خسارة من جائحة كورونا كانت منطقة آسيا والباسيفك، حيث خسرت نحو 60% في الفترة من يناير حتى مايو 2020 ، بينما خسرت أوروبا نسبة 58% من أعداد السائحين مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.



وكانت أقل الخسائر من نصيب قارة أفريقيا، والأمريكتيين حيث خسرت كلا منها 47% من السياحة التي أتت لها في العام الماضي، في الفترة من يناير حتى مايو.



وأشارت إلى أنه حتى منتصف يوليو الماضي خففت 22 وجهة سياحية قيود السفر، ورفعت 4 فقط جميع القيود تمامًا، في حين خففت 83 وجهة مع إبقاء بعض الإجراءات مثل الإغلاق الجزئي للحدود.



وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن يخسر قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة ما يُقارب 80 مليار دولار بسبب فيروس كورونا المُستجد.



وكشفت المنظمة في أبريل الماضي أن الخسائر التي تكبدها القطاع منذ بداية تفشي كورونا بلغت 12 مليار دولار بسبب إغلاق عدد كبير من المقاصد السياحية عالميا، وإلغاء العديد من الرحلات السياحية حول العالم.