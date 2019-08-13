أستراليا تحتج على إطلاق سراح محتمل لأفغاني قتل 3 من مواطنيها

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قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الإثنين، إنه ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع إطلاق سراح محتمل لسجين أفغاني قتل ثلاثة جنود أستراليين.

أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الاثنين بأن السيرجانت السابق في الجيش الأفغاني، حكمة الله،قد يتم الإفراج عنه في إطار صفقة تبادل أسرى مرتبطة بمحادثات السلام.

وقضى حكمة الله سبع سنوات من عقوبة السجن مدى الحياة بعد أن أطلق النار على ثلاثة جنود أستراليين عزَّل وأرداهم قتلى وأصاب اثنين آخرين داخل معسكر أسترالي في تارين كوت في عام 2012.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس الأحد إنه سوف يصدر مرسوما بالإفراج عن 400 سجين من طالبان أدينوا بارتكاب جرائم كبرى، بعد أن أيد مجلس موسع هذا الإجراء كخطوة نحو محادثات السلام الأفغانية.

وقال موريسون للصحفيين في كانبرا إنه كتب إلى ترامب يناشده استبعاد حكمة الله من أي إطلاق سراح للسجناء.

وقال موريسون: "كان حكمة الله مسؤولا عن قتل ثلاثة أستراليين وموقفنا هو أنه لا ينبغي إطلاق سراحه أبدا".

وأضاف بالقول: "لا نعتقد أن إطلاق سراحه يضيف إلى السلام في هذه المنطقة".